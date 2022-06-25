По его мнению, госпереворот в россии до конца года не произойдет.

"Его план - шаг за шагом захватывать наши территории и потом что-то с ними делать. У него есть советники. Но, видимо, ни переворот, ни изменение его позиции в ближайшее время не произойдут. По крайней мере, до конца этого года - однозначно", — заявил Скибицкий.

Представитель ГУР также добавил, что визиты иностранных лидеров в москву ни к чему не приводят, президент рф никого не слышит.

"Путин имеет для себя свою цель, и он плавно к ней идет. Он проводит исторические параллели с Российской империей, с Петром I, который вывел россию в Европу", — отметил эксперт.

По мнению Скибицкого, в ближайшие годы не стоит ожидать смерти путина от болезни.

"Все будет зависеть от состояния его здоровья. Но это тоже речь идет о 2-3 годах. Соответственно, время играет на руку оккупантам и они это понимают. Даже если взять по численности населения - ресурс российской федерации гораздо больше", — пояснил представитель разведки.