Россию и Беларусь лишили статуса наблюдателей в Энергетической хартии.

Как сообщает Министерство энергетики, такое решение было инициативой Украины.

В отношении Беларуси также приостановили временное применение договора к Энергетической хартии. Соответствующее решение одобрили на специальной сессии Конференции Энергетической хартии, которая состоялась 24 июня в Брюсселе.

"Государство-агрессор, которая нарушает международные соглашения, попирает права других государств и народов, как и ее сателлит, заслуживают международную изоляцию, в частности в энергетических сообществах и организациях", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Заметим, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину Минэнергетики неоднократно выступало с инициативой лишить Россию и Беларусь статуса наблюдателя в Энергетической хартии.

Договор об Энергетической хартии подписали около 60 стран мира и Европейский Союз. Он закрепляет основные принципы сотрудничества в сфере защиты иностранных инвестиций, устанавливает транзитные правила для энергетических систем и механизмы разрешения споров между договаривающимися сторонами, инвесторы и государствами. Россия и Беларусь подписали договор, но так и не ратифицировали его. В то же время Беларусь применила хартию временно.

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