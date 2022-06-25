Россию и Беларусь лишили статуса наблюдателей в Энергетической хартии.
Как сообщает Министерство энергетики, такое решение было инициативой Украины.
В отношении Беларуси также приостановили временное применение договора к Энергетической хартии. Соответствующее решение одобрили на специальной сессии Конференции Энергетической хартии, которая состоялась 24 июня в Брюсселе.
"Государство-агрессор, которая нарушает международные соглашения, попирает права других государств и народов, как и ее сателлит, заслуживают международную изоляцию, в частности в энергетических сообществах и организациях", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Рф на грани военной катастрофы: Пионтковский рассказал о конфликтах путина с генералами
Оккупанты прут по всем направлениям: оставят ли ВСУ Лисичанск после ухода из Северодонецка
Керченский мост – не главное: Жданов назвал еще одну цель для ВСУ в оккупированном Крыму
Штраф до 68 тысяч гривен: новый жесткий запрет хотят ввести в Украине, первые подробности
Заметим, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину Минэнергетики неоднократно выступало с инициативой лишить Россию и Беларусь статуса наблюдателя в Энергетической хартии.
Договор об Энергетической хартии подписали около 60 стран мира и Европейский Союз. Он закрепляет основные принципы сотрудничества в сфере защиты иностранных инвестиций, устанавливает транзитные правила для энергетических систем и механизмы разрешения споров между договаривающимися сторонами, инвесторы и государствами. Россия и Беларусь подписали договор, но так и не ратифицировали его. В то же время Беларусь применила хартию временно.
Напомним, "Это первый случай": рф устроила масштабную провокацию в Беларуси, в ГУР предупредили о новом плане кремля.
Как сообщала Politeka Лукашенко "пропетляет": в Офисе президента снова заговорили о наступлении Беларуси на Украину, какая сейчас ситуация.
Также Politeka писала, что В российском командовании серьезные перестановки, британская разведка рассекретила подробности: "Среди них...".