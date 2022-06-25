Состоялась очередная встреча белорусского и российского диктаторов.
При этом он попросил путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами.
В свою очередь,к пообещал в течение ближайших месяцев передать Минску комплексы «Искандер-М» и дооборудовать белорусские самолеты СУ-25 в рф.
Кроме того, пуйло предложил поручить начальникам Генштабов двух стран и министерствам обороны проработать все детали, связанные с якобы “обеспечением безопасности” союзного государства.
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