Состоялась очередная встреча белорусского и российского диктаторов.

Как сообщают росСМИ, л укашенко заявил путину, что изоляция Литвой Калининграда – фактически объявление войны.

При этом он попросил путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами.

В свою очередь,к пообещал в течение ближайших месяцев передать Минску комплексы «Искандер-М» и дооборудовать белорусские самолеты СУ-25 в рф.

Кроме того, пуйло предложил поручить начальникам Генштабов двух стран и министерствам обороны проработать все детали, связанные с якобы “обеспечением безопасности” союзного государства.

Напомним, "Это первый случай": рф устроила масштабную провокацию в Беларуси, в ГУР предупредили о новом плане кремля.

Как сообщала Politeka Лукашенко "пропетляет": в Офисе президента снова заговорили о наступлении Беларуси на Украину, какая сейчас ситуация.

Также Politeka писала, что В российском командовании серьезные перестановки, британская разведка рассекретила подробности: "Среди них...".