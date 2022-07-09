Многодетный отец Борис Джонсон прежде, яем жениться на Кэрри Саймондс, был дважды разведен.

Александр Борис де Пфеффель-Джонсон, более известный как Борис Джонсон — британский государственный деятель, политик, журналист.

С 24 июля 2019 года является Премьер-министром Великобритании.

Сейчас Бориса Джонсона можно смело назвать большим другом нашей страны и новым "крашем" украинок.

Джонсон счастливо женат на своей подруге-Кэрри Саймондс, которая моложе его на 23 года.

Однако это не первый брак премьера. До женитьбы на Кэрри он пережил два развода.

У Бориса шесть детей. Однако обо всем по порядку.

В далеком 1987 году Борис Джонсон женился на девушке, с которой встречался в Университете, Аллегре Мостин-Оуэн. Брак просуществовал всего шесть лет, после чего он женился на Марине Уилер, которая родила ему четверых детей. Позже у него был роман с искуствоведом Хелен Макинтайр, который закончился рождением дочки.

Нынешняя же супруга родила Борису сына.

Лара Джонсон-Уилер

Старшей дочери Бориса 29 лет. Она живет в Лондоне и работает журналистом, писателем, редактором и телеведущей.

Майло Артур

Точная дата его рождения не разглашается общественности, однако считается, что ему 26 лет. Парень учился в престижной Вестминстерской школе. Знает арабский и французский языки, а сейчас является увлеченным спортсменом.

Кассия Пичес

Сейчас Кассии 24 года. Она писательница и являлась редактором журнала для выпускников своей школы.

Теодор Аполлон

О 22-летнем Теодоре известно немного. Он учился в Кембриджском университете. Стоит отметть невероятное внешнее сходство с его отцом.

Стефани Макинтайр

Девочка появилась на свет в результате мимолетного романа Бориса Джонсона и Хелен Макинтайр в 2009 году.

Хелен хотела сохранить рождение дочери в тайне, однако когда отец Джонсона позвонил и признал внучку, это изменилось. Стоит отметить, что со сводными братьями и сестрами Стефани связь не поддерживает.

Уилфред Лори Николас

29 апреля 2020 года у Бориса и Керри родился малыш.

Мальчика назвали Уилфредом в честь дедушки премьер-министра, Лори — в честь дедушки Керри Саймондс, а Николас — в честь двух врачей, доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта, которые боролись за жизнь Бориса Джонсона, когда он был в больнице с коронавирусом.

Напомним, Борис Джонсон подает в отставку: "Британия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Как писала Politeka, Борис Джонсон как Генсек НАТО: украинский дипломат рассказал, что бы изменилось.