Web3.0 Tech Forum London – это гибридный двухформатный форум, организуемый украинским техническим сообществом совместно с World Smart Cities Forum (WSCF), выступающими соорганизаторами Форума. Это первое физическое событие из международной серии форумов Smart Города WSCF, спонсорами которых уже согласились быть Acquire.Fi, Evoz Ventures , XnTREE , ARK-i Partners , FOMO Research Labs , Unicore Group , Rhymer Digital Shatyrko Agency, L39 и The Outstaff.

Этот форум будет проходить онлайн и онлайн, 7 сентября с 13:00 до 18:30 по британскому времени. Если вы узнали Киев или Лондон на фото ниже, мы приглашаем вас присоединиться к нам в культовое место Level39, расположенное в центре финансового района Кенери-Уорф в Лондоне (см. ссылку).

Президент WSCF, Джевон Питер Чун, объяснил, что WSCF работает над проектом, очерчивающим города будущего по всему миру. В частности, он отметил, что стимулирующий проект Smart Город, который реализуется совместно с украинским правительством, станет новой вехой для мира, этакая новая концепция развития городов, инноваций и многосторонней модели сотрудничества в послевоенный и постпандемический период. Кроме того, он подчеркнул, что грядущие изменения, которые принесет Web 3.0 и новые механизмы роста, будут реализованы через этот форум на платформе Smart City.

Наша цель состоит в том, чтобы изучить лучшие практики и создать платформу для обмена опытом, идеями, мнениями и информацией между учеными, предпринимателями, техническими гуру, политиками и чиновниками. Мы хотим сделать краткосрочную и долгосрочную стратегию и начать дискуссию о будущем украинских смарт городов.

На наших панелях мы рассмотрим следующие важные для Украины вопросы:

- "Smart Города" и технологический альянс между Великобританией и Украиной.

- "Smart Нации". Как сотрудничество между нациями стало более эффективно с помощью технологии блокчейн и Web 3.0. Поддержка Украины.

- Будущее Украины: "Smart Города" и технологии.

- "Smart Страна" . Цифровые технологии развития украинского малого и среднего бизнеса (МПБ). Возможны ли маркетинг, инвестиции, слияния и поглощения, сотрудничество, наем и расширение во время войны?

И последнее, но не менее важное:

- "Smart Финансы". Как финансовые системы и программы Web 3.0 на основе блокчейна могут сделать мир лучше?

Мы уже собрали более 30 спикеров и экспертов украинской и мировой технологической индустрии.

Про World Smart Cities Forum

WSCF – это некоммерческая организация, направленная на содействие обсуждению будущего умных городов, Web 3.0 и других новых технологий, а также глобального сотрудничества, связанного с развитием украинских умных городов.

Официальные ссылки : Website Facebook | LinkedIn | Twitter |

#Web3.0Tech_ForumЛондон

Контакты для партнеров: info@worldsmartcities.org

Коммуникация & СМИ: vdynovska@gmail.com