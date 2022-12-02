Так, вернулись домой воины ВСУ, Территориальной обороны, Военно-морских сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.
Большинство освобожденных из плена бойцов, среди которых 14 защитников Мариуполя, имеют ранения и травмы, у некоторых ампутированы конечности.
СБУ опубликовала трогательное видео с обмена - зафиксированы первые минуты украинских героев на свободе, после многих месяцев издевательств и пыток.
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"Большинство из освобожденных украинцев имеют ранения и травмы. Некоторые из них – с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться. Все они будут проходить медицинские обследования, лечение и реабилитацию", – отметили в СБУ.
Напомним, Украина вернула домой из плена морских пехотинцев, кадры и детали: "Своих не бросаем".
Также сообщалось, защитники Азовстали и пограничники со Змеиного вернулись домой: подробности нового обмена пленными.
Кроме того, Politeka.net писала, что состоялся новый обмен пленными: сколько Героев вернулись домой, трогательное видео.