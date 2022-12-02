Появились кадры с места огненного ЧП, произошедшего в турецком порту Самсун.

Как сообщают турецкие СМИ, мощный взрыв прогремел в порту, затем начался сильный пожар.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что в небо поднимается огромный столб черного дыма.

Информации о жертвах и пострадавших в результате взрыва пока нет.

По уточненным данным, взрыв произошел около 11:15 из-за нагревания одного из топливных баков, в котором хранятся отработанные масла, взятые с судов в порту.

Напомним, ранее стало известно о новом пожаре в россии. Там загорелось пришвартованное судно на Москва-реке. Пострадал по меньшей мере один человек. Экстренные службы приступили к тушению пожара.

Кроме того, стало известно о новой авиакатастрофе российского самолета. Так, в Приморском крае рухнул МиГ-31.

Экипаж успел катапультироваться.

Полет якобы был учебно-тренировочным и без БК.

Напомним, что ранее в россии произошел настоящий "день бавовны" из-за целой серии сильных пожаров.

Также сообщалось о трагедии под Киевом, где в результате удара током погиб 14-летний мальчик.