Как сообщают турецкие СМИ, мощный взрыв прогремел в порту, затем начался сильный пожар.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что в небо поднимается огромный столб черного дыма.
Информации о жертвах и пострадавших в результате взрыва пока нет.
По уточненным данным, взрыв произошел около 11:15 из-за нагревания одного из топливных баков, в котором хранятся отработанные масла, взятые с судов в порту.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
На борту были россияне: самолет развалился на части и сгорел после падения
"Колоссальные потери": офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты армии рф после бегства из Херсона
Никитюк после финала «Пара на миллион» выехала из Украины: «До свидания!»
"Вы там вообще подурели?": отключать электроэнергию украинцам хотят по новой системе
Напомним, ранее стало известно о новом пожаре в россии. Там загорелось пришвартованное судно на Москва-реке. Пострадал по меньшей мере один человек. Экстренные службы приступили к тушению пожара.
Кроме того, стало известно о новой авиакатастрофе российского самолета. Так, в Приморском крае рухнул МиГ-31.
Экипаж успел катапультироваться.
Полет якобы был учебно-тренировочным и без БК.
Напомним, что ранее в россии произошел настоящий "день бавовны" из-за целой серии сильных пожаров.
Также сообщалось о трагедии под Киевом, где в результате удара током погиб 14-летний мальчик.