Как сообщают в полиции области, о несчастном случае сообщила жительница Коломыи.
По ее словам, она обнаружила в доме тела своей 20-летней родственницы и трех ее приятелей: 18, 25 и 29 лет.
Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Признаков насильственной смерти на телах погибших обнаружено не было.
Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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Ранее сообщалось, что на фоне постоянных отключений электроэнергии украинцы массово скупают газовые баллоны и горелки.
В результате некоторые случаи использования заканчиваются взрывами.
Так, необходимо следовать инструкции производителя.
Добавим, ранее украинцев уже предупреждали, что массовое использование газовых горелок и баллонов может привести к увеличению количества пожаров.
"Сейчас жители негазифицированных домов массово покупают газовые баллоны и горелки, чтобы пользоваться ими при отключении электроэнергии. Однако некорректное использование этих баллонов может приводить к увеличению количества пожаров", - предупредил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.
Украинцам сказали, как долго еще придется экономить электроэнергию.
Также сообщалось о новой опасности - украинцев предупредили, что еще придумали оккупанты.
Кроме того, Politeka.net писала, почему вместе с электроэнергией иногда исчезает связь и интернет.