В Ивано-Франковской области погибли четверо молодых людей, предварительно, они отравились угарным газом.

Как сообщают в полиции области, о несчастном случае сообщила жительница Коломыи.

По ее словам, она обнаружила в доме тела своей 20-летней родственницы и трех ее приятелей: 18, 25 и 29 лет.

Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Признаков насильственной смерти на телах погибших обнаружено не было.

Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что на фоне постоянных отключений электроэнергии украинцы массово скупают газовые баллоны и горелки.

В результате некоторые случаи использования заканчиваются взрывами.

Так, необходимо следовать инструкции производителя.

Добавим, ранее украинцев уже предупреждали, что массовое использование газовых горелок и баллонов может привести к увеличению количества пожаров.

"Сейчас жители негазифицированных домов массово покупают газовые баллоны и горелки, чтобы пользоваться ими при отключении электроэнергии. Однако некорректное использование этих баллонов может приводить к увеличению количества пожаров", - предупредил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Украинцам сказали, как долго еще придется экономить электроэнергию.

Также сообщалось о новой опасности - украинцев предупредили, что еще придумали оккупанты.

Кроме того, Politeka.net писала, почему вместе с электроэнергией иногда исчезает связь и интернет.