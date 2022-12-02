После теракта в Испании началась рассылка окровавленных пакетов. Посылки пришли в генконсульства Неаполя и Кракова и в консульства Брно, сообщает МИД Украины.
Также посылки пришли в украинские посольства следующих стран: Венгрия, Нидерланды, Польша, Хорватия, Италия.
Вход в помещение посла в Ватикане поврежедн вандалами. Посольства в Казахстане получило сообщение о минирование, которое не подтвердилось.
В посольство США пришло письмо к ксерокопией критической статьи об Украине.
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"Есть основания считать, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины", - сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Ранее сообщалось, что на этой неделе произошла рассылка посылок с бомбами в Италии.
Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.
Также сообщалось о позитивных прогнозах относительно окончания войны.
Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.