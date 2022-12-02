Так, украинский беспилотник зафиксировал момент мародерства российских кафиров в захваченной деревне.
На видео видно, как военные так называемой "второй армии мира" ловят гуся во дворе деревенского дома.
В комментариях к видео шутят, что это может быть тот самый "бандеро-гусь из биолаборатории", о котором говорил российский постпред в ООН Василий Небензя.
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Ранее сообщалось, что оккупанты, убегая из Херсона, похитили из зоопарка енота. О чем с радостью признались сами русские пропагандисты.
Российская пропагандистка Анна Долгарева написала, что ее товарищ во время отступления из Херсона украл енота из зоопарка.
Это вызвало волну возмущения у украинцев:
"Предлагаю включить енота в списки на обмен. Отдадим за него пару-тройку чмобиков. Надо спасать животное!";
"А за енота репарации увеличиваются на 50%".
Напомним, стали известны планы ВСУ на зиму и откуда возьмутся тысячи новобранцев.
Также сообщалось, что у российской элиты есть повод для паники, и это не война.
Кроме того, Politeka.net писала, что Путин готовится к передаче власти, кандидат уже согласован.