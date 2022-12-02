У российского, так называемого, оппозиционного телеканала «Дождь» начались проблемы после высказывания об оккупантах.

В эфире, отрывок которого распространился соцсетями 1 декабря, ведущий российского канала «Дождь» призвал зрителей сообщать в редакцию о проблемах российских мобилизованных.

Он выразил надежду, что канал смог помочь "многим военнослужащим, например, с оснащением и элементарными удобствами на фронте".

Впоследствии телеканал, базирующийся в Латвии, распространил заявление главного редактора Тихона Дзядько, где он опроверг, что «Дождь» оказывает помощь российским военным. Он объяснил удаление этой части эфира тем, что она вводит зрителей в заблуждение и извинился.

В результате "Дождь" уволил ведущего Алексея Коростелёва, который сказал в эфире о “помощи с элементарными удобствами российским солдатам”.

Кроме того, председатель совета Иварс Аболиньш сообщил, что телеканал обозначил оккупированный Крым как часть России. В отношении "Дождя" возбудили дело об административном правонарушении.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) оштрафовал российский телеканал "Дождь" на 10 тысяч евро.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс потребовал изгнать телеканал из Латвии обратно в Россию.

«Я считаю, что Дождь должен переехать в Россию, им нужно аннулировать вид на жительство. Чаша нашего терпения переполнена», - заявил министр.

Напомним, стали известны подробности взрыва возле посольства Украины в Испании.

Также сообщалось, что подготовка россии к новой массированной ракетной атаке видна из космоса.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты превратили многотысячные украинские города в призраки - "хуже, чем Припять".