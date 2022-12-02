Вандалы срезали с фасада здания в Гостомеле граффити уличного художника Бэнкси.
Судя по фото, изображение было нанесено на утеплитель, и его украли, подрезав пенопласт.
Фото публикуют местные жители.
Сообщается, что злоумышленников поймали. Официальной информации пока нет.
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Ранее сообщалось, что беспилотник зафиксировал, как оккупанты ловят гуся в захваченном украинском селе.
Так, украинский беспилотник зафиксировал момент мародерства российских кафиров в захваченной деревне.
На видео видно, как военные так называемой "второй армии мира" ловят гуся во дворе деревенского дома.
В комментариях к видео шутят, что это может быть тот самый "бандеро-гусь из биолаборатории", о котором говорил российский постпред в ООН Василий Небензя.
Напомним, стали известны планы ВСУ на зиму и откуда возьмутся тысячи новобранцев.
Также сообщалось, что у российской элиты есть повод для паники, и это не война.
Кроме того, Politeka.net писала, что Путин готовится к передаче власти, кандидат уже согласован.