Бэнкси нанес семь изображений на здания в столице и в пострадавших от войны населенных пунктах Киевской области.

Вандалы срезали с фасада здания в Гостомеле граффити уличного художника Бэнкси.

Судя по фото, изображение было нанесено на утеплитель, и его украли, подрезав пенопласт.

Фото публикуют местные жители.

Сообщается, что злоумышленников поймали. Официальной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что беспилотник зафиксировал, как оккупанты ловят гуся в захваченном украинском селе.

Так, украинский беспилотник зафиксировал момент мародерства российских кафиров в захваченной деревне.

На видео видно, как военные так называемой "второй армии мира" ловят гуся во дворе деревенского дома.

В комментариях к видео шутят, что это может быть тот самый "бандеро-гусь из биолаборатории", о котором говорил российский постпред в ООН Василий Небензя.

Напомним, стали известны планы ВСУ на зиму и откуда возьмутся тысячи новобранцев.

Также сообщалось, что у российской элиты есть повод для паники, и это не война.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин готовится к передаче власти, кандидат уже согласован.