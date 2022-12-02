Свято-Успенская Киево-Печерская лавра зарегистрирована как монастырь в составе ПЦУ. Соответствующие данные внесены 2 декабря в Единый государственный реестр.

Об этом сообщил представитель Православной церкви Украины Евстратий Заря в Facebook 2 декабря.

Решение о создании в составе ПЦУ религиозной организации - мужского монастыря "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра" было принято во время заседания Священного Синода еще 23 мая 2022 года.

Тогда же Синод поручил митрополиту Епифанию обратиться в Кабинет министров с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности.

"Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры. Также решением Синода Блаженнейший Митрополит Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо", - отметил Евстратий Зоря.

Представитель Православной церкви Украины это объяснил, что на практике означает, что есть юридическое лицо, которое может получить в пользование имущество – храмы и помещения. Следовательно, создается возможность выбора для монахов и верных - за кем идти.

Ранее все храмы комплекса Киево-Печерской лавры контролировались УПЦ Московского патриархата.

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