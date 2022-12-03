Венгрия будет продолжать выступать против плана ЕС о предоставлении Украине пакета помощи.

Венгрия будет продолжать выступать против плана Европейского Союза о предоставлении Украине пакета помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году, сообщает Assosiated Press.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что Украине нужна помощь, но подчеркнул, что заблокирует план ЕС.

«Вопрос в том, как помочь Украине. В одном из предложений говорится, что мы должны использовать бюджеты стран-членов ЕС, чтобы вместе брать новые кредиты и эти деньги давать Украине. Мы не за это, потому что мы не хотим, чтобы Европейский Союз стал сообществом государств-должников вместо государств-членов, которые сотрудничают», — заявил Орбан.

Венгерский премьер предложил, чтобы каждая из 27 стран-членов ЕС оказывала Украине помощь из собственного бюджета через двусторонние соглашения.

«Другого плана мы не примем, мы на него не согласимся, а без нас он не осуществится», — резюмировал премьер Венгрии.

Ранее сообщалось, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заметили с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе, в том числе и Украины.

С таким шарфом он пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште.

Карта "Великой Венгрии" на шарфе Орбана включает нынешние территории Австрии, Словакии, Румынии Хорватии, Сербии и Украины.

Эти территории в конце Первой Мировой войны были под властью Королевства Венгрия в составе Австро-Венгерской империи.

Напомним, путинские захватчики несут огромные потери, свежая сводка Генштаба: сколько оккупантов удалось ликвидировать ВСУ.

Также соощалось, что Боррель назвал главное условие мира в Украине и оценил перспективы: "Я боюсь, что..."

Кроме того, Politeka.net писала, ВСУ продвигаются, новые подробности наступления: "Осталось несколько километров до...".