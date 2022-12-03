Во Львовской области столкнулись два грузовика, есть погибшие.

В Золочевском районе Львовской области ночью 2 декабря произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины в Telegram.

В районе населенного пункта Олесько столкнулись два грузовых автомобиля. ДТП привело к смертельным исходам.

"Автодорога Киев – Чоп на объездной населенного пункта Олесько (466 км) перекрыта из-за смертельного ДТП между двумя грузовиками. На месте происшествия работают все необходимые службы. Полицейские организовывают объезд через Олесько. Осторожно на дороге!" – говорится в сообщении.

На фото видно, что машины практически превратились в груду металла.

Подробности смертельной аварии не сообщаются.

Ранее в Ивано-Франковской области погибли четверо молодых людей, предварительно, они отравились угарным газом.

Как сообщают в полиции области, о несчастном случае сообщила жительница Коломыи.

По ее словам, она обнаружила в доме тела своей 20-летней родственницы и трех ее приятелей: 18, 25 и 29 лет.

Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Признаков насильственной смерти на телах погибших обнаружено не было.

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