Взрыв произошел в жилом доме в Камызяке Астраханской области (РФ), эвакуировали больше сотни человек.

Так, взрыв газа произошел в жилом доме в Камызяке Астраханской области. Один человек ранен, передает "Астра".

«Эвакуировано 114 человек, 12 из которых, в том числе один ребёнок и один подросток, расположены в пункте временного размещения. Остальные размещены у родственников», — написал губернатор региона Игорь Бабушкин.

Ранее мощный взрыв прогремел под российским Челябинском, местные сообщают, что хлопок они услышали из разных районов города.

Взрыв прогремел во вторник, 29 ноября, сообщают росСМИ.

После взрыва жители увидели большой столб темного дыма, который высоко поднялся над местом, откуда донесся громкий звук.



«Это карьер. Выла сперва сирена, взрыв был мощный. Столб дыма долго стоял. Я в первый раз такое вижу», - написал житель поселка в соцсети.

Очевидцы предположили, что взрыв прогремел с территории карьера по производству щебня.

"Я сначала услышал хлопок, потом увидел столб дыма. Предположительно, что-то взорвалось в районе улицы 2-я Потребительская", — сообщает местный житель.

Ранее стало известно о сильном пожаре на нефтебазе в Брянской области.

Добавим, что в ночь на 30 ноября также пожар произошел в ТЦ Красноярска «Взлетка Plaza».

Ранее пожар на нефтебазе произошел во временно оккупированном Донецке.