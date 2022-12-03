Декабрь почти весь будет с минусом и днем ​​и ночью. В то же время, ночью в середине месяца температура будет опускаться до минус 16-17° и даже 20° на севере страны.

Такой прогноз опубликовал портал Gismeteo .

Также в декабре, согласно этому прогнозу, будет много снега, который с начала месяца ожидается на западе Украины, а со второй недели уже на остальной территории страны.

Морозы также ударят сразу в начале зимы, а с 7 декабря они значительно усилятся, но будут держаться недолго. С 11 декабря в Украину посетит потепление, когда ночи еще останутся морозными, но днем ​​температура воздуха будет держаться в пределах от 0° до +3°. На юге 12-15 декабря вообще воздух днем ​​прогреется до 8-11° выше нуля.

Напомним, Нацбанк показал новую необычную монету.

Также сообщалось, что в Укрэнерго и ДТЭК заговорили о возможности блекаута.

Кроме того, Politeka.net писала о введении "новогоднего" запрета.