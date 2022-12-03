Декабрь почти весь будет с минусом и днем и ночью. В то же время, ночью в середине месяца температура будет опускаться до минус 16-17° и даже 20° на севере страны.
Такой прогноз опубликовал портал Gismeteo .
Также в декабре, согласно этому прогнозу, будет много снега, который с начала месяца ожидается на западе Украины, а со второй недели уже на остальной территории страны.
Морозы также ударят сразу в начале зимы, а с 7 декабря они значительно усилятся, но будут держаться недолго. С 11 декабря в Украину посетит потепление, когда ночи еще останутся морозными, но днем температура воздуха будет держаться в пределах от 0° до +3°. На юге 12-15 декабря вообще воздух днем прогреется до 8-11° выше нуля.
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Также сообщалось, что в Укрэнерго и ДТЭК заговорили о возможности блекаута.
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