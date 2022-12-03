Обстановка в российском аэропорту Шереметьево во время 10-часовой задержки рейса в Египет попала на видео.

Ролик опубликовали в российском Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, что ждущие в очереди у стойки регистрации россияне поют известную советскую военную песню времен Второй мировой «Катюша».

Сперва избиратели кровавого диктатора путина прождали пять часов в самолете, а затем их попросили вернуться обратно в здание аэропорта из-за окончания времени работы у экипажа.

На онлайн-табло вылета аэропорта указано, что рейс «Москва — Шарм-Эль-Шейх» должен был вылететь в 00:05 часов 3 декабря по московскому времени. В итоге отправление перенесли на 10:55. В результате уставшие от "русского мира" жители рф не могут вылететь из московского аэропорта около 10 часов.

В сети высмеяли горе-патриотов: "Когда-то в Тайланд летел с парнями из рф, которые пели «выйду ночью в поле с конем». Бухие абсолютно. Через год примерно встретил одного из них, напомнил ему это, тот сказал что чему стыдно за то что он дол**б)), " Да один какой то алкаш поет, остальные молча смотрят на него", " Из всего многообразия творческих продуктов поколений они знают только «Катюшу», да и то, в виде припева", "В Сибирь их отдыхать!", - пишут пользователи сети.

Разъяренные российские туристы которых никак не могут отправить в Египет поют Катюшу.



А почему не в Крым, патриоты?! pic.twitter.com/D4FEk5ht7o — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) December 3, 2022

Напомним, "свежемобилизованным" выдают форму, снятую с погибших оккупантов: "находят в карманах...".

Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.

Кроме того, Politek.net писала, что коллаборанты с семьями убегают из оккупированной Запорожчины, что известно: "Как крысы с корабля".