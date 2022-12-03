Об этом сообщил зам городского головы Изюма Владимир Мацокин. Он также обнародовал некоторые из предложенных изменений.

По решению топонимической комиссии:

- улица Московская станет улицей Ивана Мазепы;

- улица Пушкинская – улицей Степана Бандеры;

- площадь Революции – площадью Героев Крут;

- улица Ломоносова – улицей Романа Ратушного;

- улица Пролетарская – по улице Лондонской;

- улица Горького – улицей Виталия Смолярова;

- улица Тургенева – улицей Джохара Дудаева;

- улица Суворова – улицей Симона Петлюры;

- улица Волоха – улицей гетмана Полуботка;

- улица Камчатская – улицей Аляски.

Полный список Мацокин пообещал обнародовать после того, как его утвердит глава Изюмской городской военной администрации Валерий Марченко.

Мнения украинцев относительно переименования улиц разделились: "Может сначала все восстановим?Это столько денег,да и наших земляков сколько погибло,это вместо ,,лондонской,", "Так и надо, доброе утро! Изюм город свободных, креативных людей! Ор*ов нарратив надо полностью уничтожить, в нашем городе точно", "Супер! Представляю зашквар поклонников русского мира", " А Харьков хоть не переименуйте", "Решение важно и как раз актуально. Ру*ня должна убедиться, что никаких русских земель здесь нет. Избавляемся от российского влияния как можно быстрее", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, украинцы ужаснулись от того, что увидели в своих родных городах: "Это хуже Припяти".

Также напомним, что ВСУ могут получить новые боеприпасы от Boeing.

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