Об этом сообщил зам городского головы Изюма Владимир Мацокин. Он также обнародовал некоторые из предложенных изменений.
По решению топонимической комиссии:
- улица Московская станет улицей Ивана Мазепы;
- улица Пушкинская – улицей Степана Бандеры;
- площадь Революции – площадью Героев Крут;
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- улица Ломоносова – улицей Романа Ратушного;
- улица Пролетарская – по улице Лондонской;
- улица Горького – улицей Виталия Смолярова;
- улица Тургенева – улицей Джохара Дудаева;
- улица Суворова – улицей Симона Петлюры;
- улица Волоха – улицей гетмана Полуботка;
- улица Камчатская – улицей Аляски.
Полный список Мацокин пообещал обнародовать после того, как его утвердит глава Изюмской городской военной администрации Валерий Марченко.
Мнения украинцев относительно переименования улиц разделились: "Может сначала все восстановим?Это столько денег,да и наших земляков сколько погибло,это вместо ,,лондонской,", "Так и надо, доброе утро! Изюм город свободных, креативных людей! Ор*ов нарратив надо полностью уничтожить, в нашем городе точно", "Супер! Представляю зашквар поклонников русского мира", " А Харьков хоть не переименуйте", "Решение важно и как раз актуально. Ру*ня должна убедиться, что никаких русских земель здесь нет. Избавляемся от российского влияния как можно быстрее", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, украинцы ужаснулись от того, что увидели в своих родных городах: "Это хуже Припяти".
Также напомним, что ВСУ могут получить новые боеприпасы от Boeing.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты убили известного в Украине детского писателя.