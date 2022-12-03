В Польше в хозяйственном помещении, которое переоборудовали под жилье для украинских беженцев, произошел мощный пожар.

Об этом сообщает издание RMF24 со ссылкой на данные муниципального управления Государственной противопожарной службы в Слупске.

ЧП произошло в селе Вжесьце вблизи города Слупск в пятницу, 2 декабря. Горела хозпостройка, которую владелец переоборудовал под квартиры для граждан Украины. В объекте проживало 33 человека.

Над тушением пожара работали 15 пожарных расчетов. Здание полностью сгорело и теперь стало непригодно для проживания. При этом пожарным удалось защитить от огня соседние строения.

31 гражданин Украины был эвакуирован до прибытия пожарной команды, а двоих не было на месте, когда вспыхнул пожар. Это была мать, которая пошла в школу, чтобы забрать своего ребенка.

Гмина Слупска обеспечила украинцев одеялами, полотенцами и предметами первой необходимости.

"У нас также есть заявление от владельца объекта, что у пострадавших есть место для ночлега, хотя мы подготовили наши общие комнаты для такой необходимости", - заверила глава коммуны Барбара Дайкьер.

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