Об этом сообщает издание RMF24 со ссылкой на данные муниципального управления Государственной противопожарной службы в Слупске.
ЧП произошло в селе Вжесьце вблизи города Слупск в пятницу, 2 декабря. Горела хозпостройка, которую владелец переоборудовал под квартиры для граждан Украины. В объекте проживало 33 человека.
Над тушением пожара работали 15 пожарных расчетов. Здание полностью сгорело и теперь стало непригодно для проживания. При этом пожарным удалось защитить от огня соседние строения.
31 гражданин Украины был эвакуирован до прибытия пожарной команды, а двоих не было на месте, когда вспыхнул пожар. Это была мать, которая пошла в школу, чтобы забрать своего ребенка.
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Гмина Слупска обеспечила украинцев одеялами, полотенцами и предметами первой необходимости.
"У нас также есть заявление от владельца объекта, что у пострадавших есть место для ночлега, хотя мы подготовили наши общие комнаты для такой необходимости", - заверила глава коммуны Барбара Дайкьер.
Напомним, замечена подготовка оккупантов к новому бегству - откуда на этот раз.
Ранее в ОП ответили, выстоит ли Украина, когда удары по энергосистеме повторятся.
Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.