В Харьковской области в результате подрыва легкового автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погибли двое мужчин.
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
Погибшие – 44-летний и 59-летний жители села Пашково Барвинковской общины. 1 декабря, когда они возвращались домой на автомобиле «ВАЗ 2106», связь с ними исчезла. На следующий день, 2 декабря, знакомые сообщили в полицию об исчезновении мужчин.
Полицейские установили, что 1 декабря на полевой дороге автомобиль мужчин совершил наезд на неизвестное взрывное устройство. Транспортное средство получило значительные механические повреждения, 59 и 44-летние мужчины погибли.”, – рассказали в Нацполиции.
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Территория, где произошло данное событие, несколько месяцев находилась под контролем вооруженных сил российской федерации.
По факту гибели людей в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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