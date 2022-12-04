В России чиновники убеждают родителей, что персонажи западных сказок, историй оказывают негативное влияние на детей.

Как сообщают росСМИ , в Челябинске родителей попросили не покупать детям костюмы американских героев на Новый год.

Воспитатели "настоятельно рекомендовали" отказаться от костюмов Человека-паука, Бэтмена, Миньона, Хагги-вагги на новогоднем празднике, сообщила одна из матерей изданию.

Вместо этого для мальчиков посоветовали выбрать костюмы "зайки, мишки, лисички", для девочек - "снежинки или конфеты".

Просьба родителей "немного удивила".

Чиновники в Челябинске объяснили, что детсад решил посвятить все новогодние утренники в этом году русским народным сказкам. Власти сослались на указ путина об утверждении основ госполитики по сохранению традиционных российских духовных ценностей, принятому в ноябре 2022 года.

Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.

Также оккупанты собрались эвакуировать жителей Каховки ближе к Крыму: что известно о планах путинской армии.

Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.