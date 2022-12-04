В Польше мужчине, который поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами и предоставил убежище украинцам, пригрозили сжечь дом. Делом занимается прокуратура.

Об этом сообщает Bielsko.info

Инцидент произошел в Бельском уезде. Муж вывесил на доме польский и украинский флаги в знак солидарности со страной, которая отстаивает свою свободу.

Впрочем, после этого поляк получил письмо с угрозами. Автор сообщения потребовал убрать украинский флаг, который назвал "бандеровским символом" и "тряпкой".

Польша. Украина.

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Злоумышленник заявил, что мужчина "имеет 24 часа" на выполнение его агрессивных условий. Иначе он пригрозил сжечь дом.

Оказалось, что в доме проживают преимущественно женщины с детьми, которых принял поляк после полномасштабного вторжения в рф.

Обеспокоенный угрозой поляк обратился в прокуратуру. Правоохранители занимаются делом и ищут автора письмо с угрозой.

Польша, полиция

Напомним, замечена подготовка оккупантов к новому бегству - откуда на этот раз.

Ранее в ОП ответили, выстоит ли Украина, когда удары по энергосистеме повторятся.

Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.