В Польше мужчине, который поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами и предоставил убежище украинцам, пригрозили сжечь дом. Делом занимается прокуратура.
Об этом сообщает Bielsko.info
Инцидент произошел в Бельском уезде. Муж вывесил на доме польский и украинский флаги в знак солидарности со страной, которая отстаивает свою свободу.
Впрочем, после этого поляк получил письмо с угрозами. Автор сообщения потребовал убрать украинский флаг, который назвал "бандеровским символом" и "тряпкой".
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Злоумышленник заявил, что мужчина "имеет 24 часа" на выполнение его агрессивных условий. Иначе он пригрозил сжечь дом.
Оказалось, что в доме проживают преимущественно женщины с детьми, которых принял поляк после полномасштабного вторжения в рф.
Обеспокоенный угрозой поляк обратился в прокуратуру. Правоохранители занимаются делом и ищут автора письмо с угрозой.
Напомним, замечена подготовка оккупантов к новому бегству - откуда на этот раз.
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