В одном из заведений Киева разгорелся большой скандал из-за того, что бабушку Евгению, дом которой, по ее словам, пострадал еще во время взрывов на складах в Ичне на Черниговщине, "попросили" из заведения, когда та зашла туда попросить хотя бы горячую воду.

Позорной историей в своем Instagram поделилась пользовательница Анна Сергеева. Она стала свидетелем возмутительного поведения персонала. По ее словам, она зашла в заведение с другом выпить чаю.

"В заведение зашла дама в возрасте. Классическая бабушка — чистые чистоплотные вещи, правильная речь. Но видно, что ей нужна помощь. Как минимум — погреться. К ней подошла официантка. За ее жестами стало понятно, что бабушки ничем не могут помочь и просят покинуть помещение", - рассказывает Анна.

Дальше девушка вместе с другом позвали официантку и спросили, о чем именно просит бабушка. Но ответила: "Не знаю, что-нибудь поесть". Пенсионерка в это время так и стояла у входа. Сергеева пригласила ее сесть, во время разговора 85-летняя женщина рассказала, что ее дом в Черниговской области пострадал еще во время взрывов на складах боеприпасов в Ичне, а в Киев она приехала просить восстановить жилье.

Девушка спросила, хочет ли бабушка чего-нибудь, но скромно ответила, что было бы неплохо хотя бы горячей воды, потому что замерзла на улице. Анна заказала ей черный чай и три ватрушки. Дальше разговор с пенсионеркой Евгенией продолжился. Выяснилось, что у нее два высших образования, вдова, имела небольшое хозяйство, которое, по ее словам, уничтожили оккупанты. Потому и приехала просить о помощи.

"И здесь наш разговор перебивает официантка: "Вот ваша еда и чай, но вы должны уйти из заведения", - рассказала Сергеева. Она была шокирована таким поведением персонала, ведь пенсионерка была аккуратно одета. Официантка сказала, что это администратор попросила выпроводить бабушку. Просьба позвать этого администратора так и осталась просьбой, никто так и не подошел, чтобы объяснить ситуацию.

"Тест на человечность заведение не составило. А что может быть важнее во время войны?" – подытожила эту историю Анна.

Напомним, выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.

Также сообщалось, что подготовка России к новой массированной атаке видна из космоса.

Кроме того, Politeka.net писала, где искать Пункты несокрушимости и что у них может получить каждый украинец.