Прославленная украинская гимнастка Александра Тимошенко во время войны посетила в Сочи турнир "Небесная Грация", организуемый Алиной Кабаевой. На позорный поступок чемпионки Барселоны-1992 эмоционально отреагировала Анна Ризатдинова.

Особый цинизм этой истории добавляет тот факт, что в настоящее время в Киеве от российских ракетных ударов страдает тренер чемпионки ОИ-1992 90-летняя Альбина Дерюгина.

"Вы меня извините, но я просто не могу промолчать. Александра – пример лично для меня, она лицо украинской художественной гимнастики, в ее честь открыли звезду на аллее славы в Киеве, она была послом чемпионата Европы в Киеве.

Я не понимаю, как наша олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Александра Тимошенко может присутствовать, как почетный гость на турнире "Небесная Грация" в россии, который организует Алина Кабаева, пока российские солдаты убивают украинцев уже более полугода. Можно ничего не понимать в политике, но закрывать глаза фактом геноцида украинского народа нельзя. В Украине, к сожалению, сейчас не проходят столь красивые мероприятия именно через россию.

Пока тренер олимпийской чемпионки Александры Тимошенко Альбина Николаевна Дерюгина в возрасте 90 лет находится в Киеве без света из-за российской агрессии, нельзя делать вид, что ничего не происходит, и появляться на "российских спортивных праздниках", - написала Ризатдинова.



Напомним, Нацбанк показал новую необычную монету.

Также сообщалось, что в Укрэнерго и ДТЭК заговорили о возможности блекаута.

Кроме того, Politeka.net писала о введении "новогоднего" запрета.