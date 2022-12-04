В Николаеве с момента освобождения Херсона улучшилась ситуация с безопасностью, из-за чего в город начали возвращаться люди.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"У нас сейчас обстрелов Николаева – ноль. У нас с 11 числа (11 ноября – со дня освобождения Херсона – прим. ред.) есть единичные случаи обстрелов акватории Очаковской и Куцурубской общин, но без жертв. Если честно, то люди понимают, что сейчас ситуация с безопасностью как довоенная, и у нас очень много людей возвращаются. Это хорошо. Пусть возвращаются. Было бы электричество", – отметил Ким.

Он также считает, что дома – и стены помогают, так что все можно пережить.

"За 9 месяцев войны точно могу сказать, думаю это мнение разделят все украинцы – нам все равно. Если не стреляют и нет ракет и ситуация с безопасностью позволяет, то переживем. Кроме того, дома и стены помогают. У нас люди друг другу звонят и договариваются о том, что если не будет света, кто к кому идут в гости на шашлыки. Поэтому у нас все будет хорошо, если не будут стрелять. На все остальное плевать", - резюмировал председатель ОВА.

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