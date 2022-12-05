На Житомирской трассе произошло страшное ДТП с участием иномарки.

Так, в телеграм-канале dtp.kiev.ua со ссылкой на очевидца сообщается, что авто врезалось в отбойник.

«Он должен был спасать жизни но разрезал водителя на части: смертельное ДТП прямо сейчас под Киевом на Житомирской трассе: погиб водитель renault..... Удар пришёлся боком, отбойник прошил автомобиль насквозь», - говорится в сообщении.

О причинах трагедии пока не сообщается.

Напомним, ранее стало известно о страшном ДТП, которое произошло на одной из улицы столицы.

Там, на улице Братиславской, столкнулись два микроавтобуса.

По некоторым данным, причиной трагедии стал пешеход - чтобы избежать наезда водитель одного микроавтобуса вывернул руль на встречную, где и столкнулся с другим микроавтобусом. В результате один водитель погиб, также скончался пешеход.

Еще двух человек госпитализировали.

Напомним, также сообщалось о страшном ДТП с грузовиками на Львовщине.

Кроме того, сообщалось о ДТП на Ровенщине - много погибших.

Ранее автокатастрофа с тремя погибшими произошла в Харьковской области - там авто с людьми упало в реку.