Так, в телеграм-канале dtp.kiev.ua со ссылкой на очевидца сообщается, что авто врезалось в отбойник.
«Он должен был спасать жизни но разрезал водителя на части: смертельное ДТП прямо сейчас под Киевом на Житомирской трассе: погиб водитель renault..... Удар пришёлся боком, отбойник прошил автомобиль насквозь», - говорится в сообщении.
О причинах трагедии пока не сообщается.
Напомним, ранее стало известно о страшном ДТП, которое произошло на одной из улицы столицы.
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Там, на улице Братиславской, столкнулись два микроавтобуса.
По некоторым данным, причиной трагедии стал пешеход - чтобы избежать наезда водитель одного микроавтобуса вывернул руль на встречную, где и столкнулся с другим микроавтобусом. В результате один водитель погиб, также скончался пешеход.
Еще двух человек госпитализировали.
Напомним, также сообщалось о страшном ДТП с грузовиками на Львовщине.
Кроме того, сообщалось о ДТП на Ровенщине - много погибших.
Ранее автокатастрофа с тремя погибшими произошла в Харьковской области - там авто с людьми упало в реку.