Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Уважаемые политики, эксперты, медиа и научные круги за рубежом. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению россии, а не объяснять, почему Украина не может или не должна победить", - сообщил глава МИД.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что имеет общую позицию с президентом США Джо Байденом по отношению к российской войне против Украины.

«Мы на одной линии (с Байденом, – ред.): помогать украинцам, сопротивляться лицом обстрелов их гражданской инфраструктуры, оказывать давление на россию с целью возвращения за стол переговоров, обеспечить отсутствие эскалации в вопросах гражданской ядерной энергетики и, наконец, думать о новой архитектуре безопасности, которая будет включать гарантии для россии», – сказал Макрон.

В то же время он подчеркнул, что вопрос переговоров «должен решать украинский народ».

Напомним, "свежемобилизованным" выдают форму, снятую с погибших оккупантов: "находят в карманах...".

Также сообщалось, что в россии матерям погибших "мобиков" торжественно вручили полотенца и открытки: "подарки, которые заслужили".

Кроме того, Politek.net писала, что коллаборанты с семьями убегают из оккупированной Запорожчины, что известно: "Как крысы с корабля".