По словам Макрона, он видел в глазах Путина "обиду" на страны Запада, в частности, США и ЕС, об этом президент Франции рассказал в интервью CBS News.

Президент Франции выразил мнение, что это "оскорбление" основывается на ощущении Путина, что западные страны якобы хотят "уничтожить" Россию.

"Вероятно, своего рода обида (видел в глазах Путина. – прим. ред.). Относительно последних десятилетий и западного мира. Обида на США и ЕС чрезвычайно важна. И ощущение, что наша цель – уничтожить Россию. Я не верю, что это наша цель.. Это никогда не было нашим стремлением во Франции", — заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что эксперт отметил, что в ходе любой своей наступательной операции оккупанты неизбежно сталкиваются с тем, что их подразделения очень быстро теряют боеспособность из-за потерь, как в личном составе, так и в технике.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко

В связи с этим, подчеркивает аналитик, любой их эпический напор, постепенно сходит на нет.

Также Коваленко высказал уверенность, что в ближайшее время компенсация потерь прибудет в максимально сжатые сроки, ведь российское командование считает локацию Бахмута максимально приоритетной.

Напомним, оккупанты ждут подкрепления, названо направление: "В максимально сжатые сроки".

Также сообщалось, что россиянин ярко описал будущее рф при путине.

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