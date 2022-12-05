В Херсоне задержан бывший предатель, помогавший врагу ввести в городе "рублевую зону".

Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

"Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного России "Международного расчетного банка", открывавшего свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины", - говорится в сообщении.

Гауляйтер Сальдо благодаря этому "финучреждению" планировал обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" россии, таким образом ввести "рублевою зону".

Большая часть денег должна была идти на финансирование войны против Украины.

Такую задачу от врага выполнял бывший работник местного банка, в начале вторжения он добровольно помогал россиянам.

После освобождения Херсона предатель пытался спрятаться в одной из больниц города, но был задержан СБУ.

Ранее Государственное бюро расследований задержало "заместителя городского головы" Херсона из команды коллаборанта Сальдо.

Об этом сообщается на сайте ведомства. До российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета.

После оккупации Херсона он начал работать на оккупанта и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Он участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ.

Кроме того он готовил помещение для проведения фейкового референдума по статусу захваченных россиянами территорий.

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