Российский певец Григорий Лепс, который поддерживает полномасштабное вторжение россии в Украину, оскандалился очередной выходкой на сцене.

Так, в Сети появилось видео, как Григорий Лепс, которого подозревают в злоупотреблении спиртными напитками даже во время концертов, психанул перед зрителями.

Сообщается, что 3 декабря Лепс давал концерт в Санкт-Петербурге, однако что-то резко испортило ему настроение.

Во время исполнения песни "Самый лучший день" артист неожиданно показал залу большой палец, а затем, бросив со всей силы микрофон, удалился. Зрители предполагают, что причиной такого поведения стало то, что Лепс не вытянул ноту.

Однако сам певец-путинист утверждает, что «многое не удалось», потому что он «приболел».

Примечательно, что вскоре после неудачного выступления «приболевший» Григорий Лепс, который дружит с украинской певицей-предательницей Ани Лорак, отправился в один из городских баров, где затеял драку с мужчиной по имени Дмитрий.

На видео, которое появилось в Сети заметно, что Лепс сам провоцирует драку, а потом просит своих охранников помочь ему, и со спины бьет мужчину.

По словам пострадавшего, как сообщают российские СМИ, конфликт произошел после того, как Лепс ворвался в бар с предложением сыграть в нарды на большую сумму денег.

Мужчина отказал артисту, тот обиделся и решил отстоять свое желание сыграть на деньги кулаками.

Ролик драки на YouTube собрал огромное количество комментариев, в которых публика ужасается поведению артиста.

«Какой позор. Это крах карьеры. Всех на зону», «Позорище,так себя вести - и руками и ногами пинал», «Лепс пробил дно», «Как же мерзко все это все выглядит... Лепс то куда полез? Ломанулся толпой лежачего запинывать... Оскорбленный Герой, не уважили должным образом... Позорище... И это любимый певец, публичная фигура? А охрана то зачем потакала этому, не предотвратила?», «Очень низкий поступок», «Сначала орет иди сюда, потом бежит за охранников. Алёшка исподтишка ударил, и Гриша побежал до первой опасности потом снова за спину охраны. Народный артист… Самое интересное за это ему ничего не будет», «Пускай сядет теперь на пару лет и подумает», - комментируют россияне поведение своего кумира.

Напомним, украинский ведущий выдал правду о певице MARUV.

Также сообщалось, что Ани Лорак жестко раскритиковали из-за новой публикации.

Кроме того, Politeka.net писала, что Ани Лорак похвасталась новым домом.