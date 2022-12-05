Как сообщают РИА «Новости», он проехал по мосту на машине и выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.
Сообщается, что строители якобы отремонтировали автомобильную полосу Крымского моста, после произошедшего в октябре взрыва.
На опубликованном видео видно, что российский диктатор сидит за рулем немецкого автомобиля Mercedes-Benz.
Германия, как известно, является страной НАТО, с которой у россии в последнее время напряженные отношения.
"Жаль, что в этот момент по мосту снова не прилетело", "через 2 минуты за Вами приедет..", "А чего на мерседесе то?", "Это в Подмосковье мост построили крепостные фсошники?", "Дайте ему калину", "Какого х** на вражеской колеснице?!", "украинская армия упустила нереальный шанс, просто жесть, сколько жизней могли спасти одной ракетой", "Мерседес отечественного производства?", "Почему не Москвич?", - пишут в комментриях к видео пользователи сети.
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Напомним также, что 5 декабря ракета снова попала на территорию соседней страны: первые детали и кадры с места.
Также сообщалось, что новая массированная атака по Украине, есть погибшие: повреждены дома и не только.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ждут подкрепления - на каком направлении.