Российские СМИ сообщают, что путин посетил Крымский мост - диктатор проехал по нему на машине.

Как сообщают РИА «Новости», он проехал по мосту на машине и выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сообщается, что строители якобы отремонтировали автомобильную полосу Крымского моста, после произошедшего в октябре взрыва.

На опубликованном видео видно, что российский диктатор сидит за рулем немецкого автомобиля Mercedes-Benz.

Германия, как известно, является страной НАТО, с которой у россии в последнее время напряженные отношения.

"Жаль, что в этот момент по мосту снова не прилетело", "через 2 минуты за Вами приедет..", "А чего на мерседесе то?", "Это в Подмосковье мост построили крепостные фсошники?", "Дайте ему калину", "Какого х** на вражеской колеснице?!", "украинская армия упустила нереальный шанс, просто жесть, сколько жизней могли спасти одной ракетой", "Мерседес отечественного производства?", "Почему не Москвич?", - пишут в комментриях к видео пользователи сети.

Напомним также, что 5 декабря ракета снова попала на территорию соседней страны: первые детали и кадры с места.

Также сообщалось, что новая массированная атака по Украине, есть погибшие: повреждены дома и не только.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ждут подкрепления - на каком направлении.