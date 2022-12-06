В российском Курске пока безрезультатно тушат пылающий нефтенакопитель на аэродроме после "атаки".

Напомним, утром 6 декабря в россии вспыхнул сильный пожар на территории аэродрома в Курске.

Местные власти заявили, что что загорелся нефтенакопитель, а причиной пожара якобы стал удар неизвестного беспилотника.

Тем временем в Сети появились новые кадры огненного ЧП, на которых можно увидеть, что над жилыми домами стелется столб черного дыма.

"Светает, край неба пылает", «Получают обратку», «На рассвете особенно хорошо», «Поздравляю с днем ВСУ», «Испытание беспилотников украинского производства проходит успешно?», «Слава ЗСУ», «Что-то курят неправильно», - комментируют кадры пользователи Сети.

Подчеркнем, что ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что украинская сторона не несет ответственности за инциденты на российских военных аэродромах.

Напомним, что днем ранее, 5 декабря, взрывы прогремели на аэродромах в Энгельсе и Рязани.

«За происходящее на территории государства-агрессора отвечает правительство государства-агрессора. Сегодняшние события — очередной признак их деградации, в том числе и военной инфраструктуры. Остальные мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", — отмечал представитель ГУР Юсов.

В свою очередь утром 6 декабря спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что россия может нанести новый ракетный удар по территории Украины уже сегодня.

"Могут повторить сегодня. Во-первых, праздник (День ВСУ). Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили ", - предупредил Игнат в эфире телемарафона, призвав украинцев постоянно помнить о ракетной угрозе.