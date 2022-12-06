Как сообщают в полиции Киева, нападение произошло на улице Семиренко.
Именно там между двумя мужчинами и двумя несовершеннолетними возник внезапный конфликт и драка, в результате которой 40-летний мужчина ударил 17-летнего парня ножом в живот и скрылся.
«На месте происшествия следователи изъяли нож, которым, вероятно, были нанесены телесные повреждения потерпевшему и направили его на экспертизу», - рассказали в полиции.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Россияне поделили украинцев на группы: кого ждала ликвидация, а кого "перевоспитание"
Анатолий Анатолич выдал правду о предательнице MARUV: ждала "русский мир" и встречала бы оккупантов
"Холостяк" Заливако жестко обратился к украинцам: "Для всех одноклеточных..."
Жена Ткача из "Квартал 95" попала в конфуз, появились кадры: "Ну что, любимая страна..."
Нападающего 1982 года удалось задержать. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
Раненый парень находится в больнице.
Напомним, на днях в Киеве двое злоумышленников едва не убили потерпевшего и забрали у него сумку с деньгами.
Событие произошло на улице Электротехнической, что в Деснянском районе Киева.
"На спецлинию 102 от местного жителя поступило сообщение о том, что на него напали неизвестные, избили и забрали сумку с деньгами и личными вещами. В настоящее время мужчина находится в больнице", - рассказали в полиции.
Нападавших быстро установили – ими оказались уроженцы Киевской области, 1984 года рождения, ранее судимые за имущественные преступления.
Напомним, за госизмену будут судить бывшего известного украинского телеведущего.
Также сообщалось о страшном ДТП под Киевом – авто нанизало на отбойник.
Кроме того, Politeka.net писала о страшной автокатастрофе в Ровенской области.