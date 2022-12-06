В украинской столице посреди улицы произошла поножовщина с участием двух взрослых мужчин и молодых парней.

Как сообщают в полиции Киева, нападение произошло на улице Семиренко.

Именно там между двумя мужчинами и двумя несовершеннолетними возник внезапный конфликт и драка, в результате которой 40-летний мужчина ударил 17-летнего парня ножом в живот и скрылся.

«На месте происшествия следователи изъяли нож, которым, вероятно, были нанесены телесные повреждения потерпевшему и направили его на экспертизу», - рассказали в полиции.

Нападающего 1982 года удалось задержать. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Раненый парень находится в больнице.

Напомним, на днях в Киеве двое злоумышленников едва не убили потерпевшего и забрали у него сумку с деньгами.

Событие произошло на улице Электротехнической, что в Деснянском районе Киева.

"На спецлинию 102 от местного жителя поступило сообщение о том, что на него напали неизвестные, избили и забрали сумку с деньгами и личными вещами. В настоящее время мужчина находится в больнице", - рассказали в полиции.

Нападавших быстро установили – ими оказались уроженцы Киевской области, 1984 года рождения, ранее судимые за имущественные преступления.

Напомним, за госизмену будут судить бывшего известного украинского телеведущего.

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