В столице разоблачили киевлянина, публично поддерживавшего действия страны-агрессора.
Поклонником "русского мира" оказался 67-летний житель украинской столицы, уроженец Сумской области.
Во время обыска стражи порядка изъяли пророссийские агитационные буклеты с запрещенной символикой, георгиевские ленты, российские рубли и т.д.
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"В доме пенсионера мы изъяли доказательства преступной деятельности - пророссийские агитационные буклеты, символику, российские деньги, а также оружие и патроны", - сообщил начальник Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян.
Следователи устанавливают других лиц, причастных к коллаборационной деятельности.
Напомним, пропагандиста "русского мира" поймали на горячем в Закарпатье, кадры: "оправдывал агрессию рф и...".
Также сообщалось, на Львовщине фанатку путина вышвырнули из маршрутки, видео: "Москва была, есть и будет".
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.