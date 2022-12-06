В Киеве разоблачили еще одного поклонника "русского мира" - следователи устанавливают других лиц, причастных к коллаборационной деятельности.

В столице разоблачили киевлянина, публично поддерживавшего действия страны-агрессора.

Поклонником "русского мира" оказался 67-летний житель украинской столицы, уроженец Сумской области.

Во время обыска стражи порядка изъяли пророссийские агитационные буклеты с запрещенной символикой, георгиевские ленты, российские рубли и т.д.

"В доме пенсионера мы изъяли доказательства преступной деятельности - пророссийские агитационные буклеты, символику, российские деньги, а также оружие и патроны", - сообщил начальник Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян.

Следователи устанавливают других лиц, причастных к коллаборационной деятельности.

Напомним, пропагандиста "русского мира" поймали на горячем в Закарпатье, кадры: "оправдывал агрессию рф и...".

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