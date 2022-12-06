Как сообщает АР, 72-летняя жительница Германии дважды отключала от аппарата ИВЛ свою 79-летнюю соседку по палате - ее раздражал звук.
Подозреваемая выключила аппарат искусственной вентиляции легких 79-летней соседки по палате, несмотря на то, что он жизненно важен для пациентки.
После этого пострадавшую пришлось реанимировать, и хотя ее жизни ничего не угрожает, она все еще нуждается в интенсивной терапии.
Подозреваемая была доставлена в суд, откуда потом ее перевезли в тюрьму.
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Ранее сообщалось, что во Львове врач-психиатр потребовала взятку у военнослужащего - суд избрал ей меру пресечения.
Так, врач потребовала взятку у военнослужащего за получение выписочного эпикриза, сообщается на сайте Львовской областной прокуратуры.
Женщина требовала и получила от военного ВСУ 200 долларов за выдачу ему выписочного эпикриза (вывод врача о ходе болезни), поскольку военнослужащий проходил лечение в указанном заведении.
В служебном кабинете врача правоохранители обнаружили и изъяли документы, деньги и другие вещественные доказательства, указывающие на ее причастность к совершению преступления.
Врачу сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, под звуки взрывов и обстрелов: врач-добровольец провел операцию на открытом мозге защитнику Мариуполя, детали.
Также сообщалось о новой ракетной атаку по Украине: когда рф может нанести очередной удар, прогноз разведки.
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