В Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Собравшиеся выкрикивают антироссийские лозунги. У входа в храм стоят полицейские.

"Протестующие против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заблокировали русскую церковь в центре Софии", — сообщает издание Novinite.

Горожане скандируют «Убийцы» и «Это не Москва» перед Русской церковью в Софии в знак протеста против визита Волоколамского митрополита Антони.

«Мы протестуем, потому что это крайняя наглость в военное время со стороны тех, кто оккупирует здесь, на территории Евросоюза и в стране НАТО, чтобы служить на благо победы России, это просто нонсенс, поэтому мы протестуем", - сказал один из протестующих.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате обстрела 5 декабря погибли два человека, еще трое получили ранения, в том числе ребенок.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Запорожская область, с. Новософиевка. Выросло количество раненых. В результате российских обстрелов ранен маленький ребенок - 1 год и 10 месяцев. 2 человека погибли, 3 ранены", - сообщил Тимошенко.

Также в украинских СМИ информируют, что в Одесской области в результате российских ракетных обстрелов повреждены два инфраструктурных объекта, один человек госпитализирован.

Все котельные в Одессы приостановили свою работу из-за отсутствия света и воды. Об этом заявил директор КП «Теплоснабжение города Одессы».

Кроме того в Одессе приостановлена работа общественного электрического транспорта, сообщил горсовет.

На фоне отключений света после российских ударов перебои с интернетом начались в ряде регионов Украины.

В Кривом Роге есть разрушения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает глава ВГА Вилкул.

Напомним также, что СМИ узнали имя друга Путина, который уговорил его напасть на Украину, и зачем ему это было нужно.

Также сообщалось, что Нюрнберг для россии, каким может быть трибунал за вторжение в Украину: "Есть два варианта".

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ждут подкрепления - на каком направлении.