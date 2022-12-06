В Офисе президента Украины опубликовали видео с вернувшимися из российского плена украинскими военнослужащими.

Глава ОП Андрей Ермак сообщает, что в ходе обмена в Украину вернулись 60 военных - 58 мужчин и две женщины.

"Героев уже ждут дома родные, которые так долго представляли себе этот миг счастья", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ держат под огневым контролем трассу между Сватовым и Кременной.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"На Сватовском и Кременском направлениях ВСУ продвигаются вглубь Луганщины. Трасса между Сватовым и Кременной - под огневым контролем наших военных. Оккупанты не могут быстро передвигать боекомплекты между этими городами", - сообщил Гайдай.

По словам Гайдая, российские захватчики тотально минируют территорию области.

"Строя оборону, оккупанты роют в земле целый комплекс коммуникаций. Вблизи Сватового россияне стянули много личного состава и техники. В населенных пунктах Сватовщины, где расквартированы российские военные, регулярно происходит "хлопок", - заявил глава обладминистрации.

Напомним также о новой массированной атаке по Украине, есть погибшие: повреждены дома и не только, кадры.

Также сообщалось, что Нюрнберг для россии, каким может быть трибунал за вторжение в Украину: "Есть два варианта".

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ждут подкрепления - на каком направлении.