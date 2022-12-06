На кадрах Михаил Царев говорит о своем желании покинуть Украину в рамках обмена военнопленными.
«Я, Царёв Михаил Анатольевич, обращаюсь к своему брату, Царёву Олегу Анатольевичу, с просьбой помочь обменять меня на украинских военнослужащих», - говорит на видео мужчина.
Напомним, Михаил Царев был приговорен к пяти годам тюрьмы за «выполнение задач российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в Днепропетровской области» и подготовку серии взрывов на объектах инфраструктуры.
Михаил Царев был задержан сотрудниками СБУ в мае этого года во время спецоперации в Днепре.
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«Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание до 5 лет лишения свободы. Теперь осужденный просит включить его в списки обмена на находящихся в плену рашистов украинцев", - прокомментировали в СБУ видеообращение брата Царева.
Примечательно, что в мае Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил Олега Царева к 12 годам заключения по обвинению в сепаратизме.
"Дучше на енота", "Пусть сидит за решеткой", "Нашел способ свалить а расеюшку", "Под стенку, а не обмен!", "Обмен на Олега Царева", "Отличный улов! Может, он стоит 100 украинских военных?", "Всего 5 лет?! 50 лет нужно!", "Конечно он заслуживает тюрьмы,но наши пленные дороже.Еще и кормить этого упыря...", "Когда родители воспитали двух гнид...тут не то что "семье не без урода", тут в семье вообще нет нормального", - комментируют обращение Михаила Царева пользователи соцсетей.
Напомним, у оккупантов назревает новая огромная проблема.
Также сообщалось о новом взрыве на российском аэродроме.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются вглубь Луганщины.