В Венгрии высказались против принятия Европейским советом поправок по выделению Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Министр финансов Венгрии Михай Варга выступил против принятия Европейским советом поправок по выделению Украине 18 миллиардов евро, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Венгрия против поправки в финансовое законодательство", – сказал Варга.

Так, страна-член ЕС выступила против поправки в многолетнее финансовое законодательство, которое должно быть принято единогласно.

В то же время министры стран-членов ЕС проголосовали квалифицированным большинством за макрофинансовую помощь плюс (MFA+) и поправку в финансовый регламент.

"К сожалению, мы не смогли принять пакет в целом. Однако это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января. Я прошу Комитет по экономике и финансам найти альтернативное решение. Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержат все государства. Мы найдем решение, чтобы поддержать Украину", – сообщил председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра.

Ранее Венгрия отказалась тренировать на своей территории украинских военны.

Отказ Венгрии тренировать на своей территории украинских военных и призывы к миру ничем не подкреплены, - сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Если в Венгрии так хотят двигаться к миру, то можно начать с призыва к России прекратить войну. Судя по такому количеству встреч с российскими представителями, возможность для такого шага должна была уже найтись", – написал Николенко.

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