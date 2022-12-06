В соцсетях люди признаются, что потрясены смертью Кирсти, вспоминают ее красоту, талант, улыбку и любимые роли в ее исполнении.
Оказалось, что у актрисы бал рак. Обнаружили болезнь совсем недавно.
«Она боролась с огромной силой, оставляя нам уверенность в ее бесконечной радости жизни и любых приключениях, которые нас ждут впереди. Какой бы знаковой она ни была на экране, она была еще более удивительной мамой и бабушкой", – говорится в сообщении ее детей.
Кинобиография Кирсти насчитывает десятки работ, среди которых "Звездный путь 2: Гнев Хана", "Двое: Я и моя тень" и "Проклятый поселок", "Уж кто бы говорил".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Жену "Холостяка" Добрынина раскритиковали из-за прогулки с ребенком: "Ему не холодно..."
"Получают обратку": в рф не могут потушить пожар на аэродроме, новые подробности "атаки"
В Мариуполе партизаны уничтожили две системы ПВО оккупантов: "С почином, дальше будет веселее"
"В максимально сжатые сроки": оккупанты ждут подкрепления, названо направление
Керсти Элли всю жизнь страдала из-за непостоянного веса. Звезда худела, толстела, снова худела и опять поправлялась. Было время, что ее вес доходил до 135 килограммов при росте в 178 сантиметров.
Позже сама Кирсти основала свою компанию, которая помогала бороться с лишним весом.
«Прощай, Кирсти Элли, ты заставила нас всех улыбнуться. Ты была великим талантом», «RIP Кирсти Элли, легенда комедии, чей 7-серийный полуавтобиографический сериал «Толстая актриса» был, как и она, слишком недолговечным и опередил свое время», «Кирсти Элли была одной из первых знаменитостей, в которых я «влюбился» в детстве. Она была редкой красавицей и уникальным талантом. Покойся с миром», - пишут в Сети.
Смерть актрисы также потрясла хореографа родом из Одессы Макса Чмерковского. В 2011 году он был ее партнером по «Танцам со звездами».
Также сообщалось, что известный украинский актер обратился к работодателям.