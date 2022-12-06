Смерть лауреата премии «Эмми» и «Золотой глобус» актрисы-красотки Кирсти Элли потрясла не только ее друзей, коллег и почитателей ее таланта.

В соцсетях люди признаются, что потрясены смертью Кирсти, вспоминают ее красоту, талант, улыбку и любимые роли в ее исполнении.

Оказалось, что у актрисы бал рак. Обнаружили болезнь совсем недавно.

«Она боролась с огромной силой, оставляя нам уверенность в ее бесконечной радости жизни и любых приключениях, которые нас ждут впереди. Какой бы знаковой она ни была на экране, она была еще более удивительной мамой и бабушкой", – говорится в сообщении ее детей.

Кинобиография Кирсти насчитывает десятки работ, среди которых "Звездный путь 2: Гнев Хана", "Двое: Я и моя тень" и "Проклятый поселок", "Уж кто бы говорил".

Керсти Элли всю жизнь страдала из-за непостоянного веса. Звезда худела, толстела, снова худела и опять поправлялась. Было время, что ее вес доходил до 135 килограммов при росте в 178 сантиметров.

Позже сама Кирсти основала свою компанию, которая помогала бороться с лишним весом.

«Прощай, Кирсти Элли, ты заставила нас всех улыбнуться. Ты была великим талантом», «RIP Кирсти Элли, легенда комедии, чей 7-серийный полуавтобиографический сериал «Толстая актриса» был, как и она, слишком недолговечным и опередил свое время», «Кирсти Элли была одной из первых знаменитостей, в которых я «влюбился» в детстве. Она была редкой красавицей и уникальным талантом. Покойся с миром», - пишут в Сети.

Смерть актрисы также потрясла хореографа родом из Одессы Макса Чмерковского. В 2011 году он был ее партнером по «Танцам со звездами».

Также сообщалось, что известный украинский актер обратился к работодателям.