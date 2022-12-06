ВВС опубликовала список из 100 женщин со всех уголков мира, которые вдохновляли и влияли на мир в 2022 году. В список попали восемь украинок.
В этом году в сотню самых влиятельных женщин вошли первая леди Украины Елена Зеленская, парамедикиня Юлия Паевская (Тайра), правозащитница Александра Матвийчук, защитница прав людей с инвалидностью Юлия Сачук, математика Марина Вязовская, врач-педиатр Ирина Кондратова, журналистка Кристина Бердинских и волонтер Яна Зинкевич.
Проект BBC "100 женщин 2022" отмечает достижения женщин во всем мире и во всех сферах жизни - от волонтерства до управления международными организациями. Отмечается, что это уже 10 сезон проекта ВВС "100 женщин".
Список отражает роль женщин в конфликтах во всем мире в 2022 году — от протестующих, смело требующих изменений в Иране, до женского лица войны и сопротивления в Украине.
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