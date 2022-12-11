Кирилл Верес, 34-летний командир подразделения К2 54-й отдельной механизированной бригады, рассказал о своем отношении о "страдающих" в тылу.

Об этом он высказался в интервью Украинской Правде. Прямая речь:

"Я не слеп и не дурак. То, что будет великая война, я знал с 2014 года. Вопрос был только во времени. 24 февраля ничего нового я не увидел, хотя глубоко в душе надеялся, что вот так – с ракетами, авиацией, бомбардировками – возможно, и не будет.

Те, кто раньше любил нашего врага, будет любить его и дальше. Им снег на голову будет сыпаться, а они скажут, что это дождь. Что мы стреляем по мирному населению.

Очень плохо, что в 2014-2015 годах мы не наказывали тех, кто был откровенно против Украины. Кто-то продолжал открыто поддерживать Россию. Если бы их наказали, сейчас все было бы по-другому. Нужно было особенно упорно выпереть с чемоданами в РФ, продать их имущество с аукциона или раздать под больницы, детские лагеря. Вариантов миллион.

У нас есть закон, поэтому нельзя говорить, что от таких нужно избавляться. Но мое сугубо личное мнение: их надо выдворять. Нужна в этом вопросе жесткость. Ну как такое возможно? Даже сейчас в тыловых городах, пока мы сдерживаем врага на фронте, найдется кто-то, кто ждет и зовет Россию.

Когда бомбят тыловые, мирные города, ты или кажешься, или становишься злее. У нас второе. Я вот тоже очень сильно хочу влупить по Кремлю. Вот честно, если мне сейчас дадут ракету, запущу, не задумываясь! Даже не в Кремле прежде всего, а в Москве-Сити, в дома хорошие, где они живут.

А потом по всем их электростанциям, чтобы они понимали, скажем так, тенденции: нельзя так! Давайте воевать, никто не против, но честно, благородно.

Потенциал воевать у нас еще огромен. Желание есть. Давайте! Мы не сядем за стол переговоров. Это они хотят. Это они устроили очередной геноцид украинского народа.

Еще лет шесть, и мой сын уйдет в армию. В этой войне растет целое поколение. Сын уже не знает иного, кроме войны. Ему не нужны три высших образования. Ему нужно знать, как разбирать и собирать автомат.

На фронте не до новостей. Но бесит меня только одно: люди забывают, что здесь у нас война. Если кто-то думает, что у него в тылу все будет хорошо, пока другие воюют, это плохо закончится. Мы здесь не безграничны.

У нас одни идут на фронт, а другие – в ночной клуб. Но обязанность каждого мужчины – родину защищать, если от тебя в тылу немногим больше пользы.

Тем, кто в тылу плачет "Все пропало!", кто рассказывает об усталости, переговорах и капитуляции, я бы сказал одно: засуньте руку в штаны и постарайтесь найти там яйца".

Напомним, названо имя миллиардера, который уговорил Путина развязать войну.

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