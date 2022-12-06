Во временно оккупированном Мариуполе патриоты устроили акцию ко Дню Вооруженных Сил Украины. Они показали, что город ждет украинских защитников.

Фото опубликовал советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря. Этот праздник всегда отмечается с гордостью и уважением, ведь ВСУ – опора и защита страны. Сейчас самые лучшие сыновья и дочери борются за независимость и свободу Украины.

На фото видно, что в Мариуполе на улицах разрушенного захватчиками города патриоты оставили надписи "ЗСУ".

Также на одном из домов российские оккупанты оставили преступные символы "спецоперации" "V" и "Z". Однако украинцы перечеркнули эти буквы и внизу написали "ЗСУ".

"Мариуполь в оккупации передает поздравление нашим ВСУ с праздником!" – говорится под фото.

Напомним, названо имя миллиардера, который уговорил Путина развязать войну.

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