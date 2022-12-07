Трагедия произошла утром в среду, 7 декабря. На трассе между Шахтерском и Торезом грузовик оккупантов раздавил маршрутку. РосСМИ публикуют кадры с места столкновения в Донецкой области.
Погибли 16 человек. По предварительной информации, все погибшие - гражданские, пассажиры микроавтобуса. Ещё трое людей пострадали.
Сейчас движение на участке перекрыто, вблизи стоят только свидетели, другие авто пускают в объезд.
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Оккупанты уже пытаются свалить вину в ДТП на водителя микроавтобуса. Он выжил и сейчас в больнице.
Напомним, утром 6 декабря в россии вспыхнул сильный пожар на территории аэродрома в Курске.
Местные власти заявили, что что загорелся нефтенакопитель, а причиной пожара якобы стал удар неизвестного беспилотника.
Днем ранее, 5 декабря, взрывы прогремели на аэродромах в Энгельсе и Рязани.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что украинская сторона не несет ответственности за инциденты на российских военных аэродромах.
«За происходящее на территории государства-агрессора отвечает правительство государства-агрессора. Сегодняшние события — очередной признак их деградации, в том числе и военной инфраструктуры. Остальные мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", — отмечал Юсов.
Также сообщалось, что у оккупантов назревает новая огромная проблема.