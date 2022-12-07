У Кривому Розі тривають пошуки двох малолітніх друзів, які зникли ще в листопаді.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Magnolia TV, разыскиваются шестилетний Данила Литенец и восьмилетний Георгий Ковалев.

Ребята жили в Ингулецком районе города Кривой Рог на соседних улицах и уже долгое время дружили.

В пятницу, 18 ноября, друзья как обычно около двенадцати часов дня пошли гулять.

Но домой до сих пор так и не вернулись.

«Если кто-то видел детей или знает, где они могут находиться, набирайте с любого мобильного оператора короткий номер «Службы розыска детей Магнолия» 116000 звонки на горячую линию бесплатные», - призывают в Magnolia TV

Также можно обратиться в чат бота «Службы розыска детей».

Добавим, по информации детского омбудсмена Украины, по состоянию на 6 декабря пропавшим считается 331 ребенок, а депортированными из Украины — более 13 тысяч детей.

Сейчас права детей в Украине возглавляют список неотложных проблем, которые нужно решать немедленно.

Напомним, Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.

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