Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Magnolia TV, разыскиваются шестилетний Данила Литенец и восьмилетний Георгий Ковалев.
Ребята жили в Ингулецком районе города Кривой Рог на соседних улицах и уже долгое время дружили.
В пятницу, 18 ноября, друзья как обычно около двенадцати часов дня пошли гулять.
Но домой до сих пор так и не вернулись.
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«Если кто-то видел детей или знает, где они могут находиться, набирайте с любого мобильного оператора короткий номер «Службы розыска детей Магнолия» 116000 звонки на горячую линию бесплатные», - призывают в Magnolia TV
Также можно обратиться в чат бота «Службы розыска детей».
Добавим, по информации детского омбудсмена Украины, по состоянию на 6 декабря пропавшим считается 331 ребенок, а депортированными из Украины — более 13 тысяч детей.
Сейчас права детей в Украине возглавляют список неотложных проблем, которые нужно решать немедленно.
Напомним, Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.
Также сообщалось, что пенсионерка дважды отключала от аппарата ИВЛ соседку по палате в больнице.
Кроме того, Politeka.net писала о страшной автокатастрофе, в которой погибли 16 человек.