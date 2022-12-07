На снимках сервиса Planet Lab за 7 декабря было замечено, что с российской авиабазы "Дягилево" в Рязанской области исчезла некоторая военная техника.
Об этом сообщает редактор агентства "Радио Свобода" Марк Крутов в Twitter.
"Поврежденный Ту-22М исчез, оставив только тень на полигоне", - сказал Крутов.
На видео со спутников видно, что еще по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-22М скрылись с базы, также не хватает нескольких самолетов.
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Причины исчезновения самолетов неизвестны, но в понедельник, 5 декабря, на аэродроме "Дягилево" раздались взрывы. По данным российских СМИ, на месте происшествия загорелся и взорвался бензовоз.
Напомним, что 5 декабря, в России сразу на двух аэродромах в разных областях раздались взрывы. Россияне заявляли о якобы атаке дронов, однако украинская сторона не взяла на себя ответственность.
Напомним, брат известного предателя Украины Олега Царева записал видеообращение с просьбой о помощи.
Также сообщалось, что у оккупантов назревает новая огромная проблема.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются вглубь Луганщины.