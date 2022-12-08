Мама 12-летнего Дамира Устименко умоляет помочь ей найти сына, который на момент исчезновения был вместе со своим отцом.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на "Службу розыска детей", мальчик исчез в Николаеве при очень загадочных обстоятельствах.

"Пропал Дамир вместе со своим отцом еще в начале октября, но до сих пор о нем нет ни одной вести, где он находится неизвестно", - говорится в сообщении.

По словам мамы Дамира, он находился с отцом в Николаеве, а 5 октября с обеда они оба исчезли. Телефоны выключены, где они находятся – неизвестно.

В течение последнего года мальчик жил вместе с отцом – мама по работе переехала в Одессу.

Дамир продолжал посещать занятия в школе онлайн, постоянно звонил по телефону маме, и все было хорошо.

Мама мальчика убеждена, что он точно находится в Украине.

«Официально выехать за пределы страны они не имели возможности, так как все документы, свидетельство о рождении и паспорт Дамира находятся у меня, а бывший муж не может выехать на законных основаниях, так как он военнообязан», - говорит мама Дамира.

Парень с отцом жили на улице Колодезной, мама сразу туда приехала, но женщина не нашла ничего, чтобы могло указать ей на то, как исчез ее сын.

Если кто-то видел Дамира, или знает где он может находиться, просят набирать с любого мобильного оператора короткий номер «Службы розыска детей Магнолия» 116000.

Звонки на горячую линию бесплатны.

Или же можно написать в чат бот «Службы розыска детей» - @missingchildren_bot

Напомним, в Кривом Роге исчезли двое маленьких друзей.