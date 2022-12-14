В Ростовской области неизвестные взорвали железнодорожные пути, по которым шли эшелоны военной техники российских оккупантов.
Об этом сообщает The Insider.
Как отмечается, о подрыве железной дороги заявили в легионе "Свобода России". В легионе рассказали, что этим участком железной дороги россияне опрокидывали военную технику на войну в Украину. Легион не взял на себя ответственность за подрыв, но отметил, что за ним стоят "неизвестные партизаны".
В то же время, по данным The Insider, подобное сообщение о подрыве железной дороги в одном из соседних с Украиной регионе России накануне опубликовал другой Telegram-канал – Боевой организации анархо-коммунистов (БОАК). В каком регионе произошло событие, тогда не уточняли.
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