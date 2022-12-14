Украина в рамках обмена пленниками 14 декабря передала российской стороне священника УПЦ Московского патриархата.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает "Радио Свобода" .

"Могу интересную деталь сообщить. Сегодня россияне в своих телеграмм-каналах сообщили, что они забрали к себе священника УПЦ (МП), который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня и гражданин США в Украину и может вернуться домой".

По словам разведчика, американец – это активист, который оставался в Херсоне и был незаконно арестован оккупационными властями.

Других подробностей этой части обмен Юсов не предоставил.

Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.